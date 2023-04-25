В Индонезии мощное землетрясение повредило больницу

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Индонезии. Подземные толчки повредили больницу и создали риск цунами, передает Associated Press.

Землетрясение случилось рано утром 25 апреля в 170 км от прибрежного города Телук Далама на Северной Суматре. Очаг располагался на глубине 15 км. Толчки ощущались в провинциях Западная Суматра и Северная Суматра. Индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики позже снизило оценку события с 7,3 до 6,9. Сила афтершоков доходила до 5,8 балла.

Власти острова Ментавай призвали жителей подняться на возвышенности из-за высокого риска цунами сразу после землетрясения. Пациентов местной больницы эвакуировали из здания: в стенах появились трещины, в нескольких местах провалился пол.

В начале апреля на индонезийском острове Бали за сутки произошли два землетрясения мощностью 5,6 и 5,0 балла.

Джакарта, Наталья Рязанова

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