На Бали произошли два мощных землетрясения

На индонезийском острове Бали за сутки произошли сразу два землетрясения. Об этом сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG).

Землетрясения произошли в 86 километрах к югу от города Денпасар, с разницей в одну минуту. Эпицентр залегал в море у южной части острова на глубине от 10 до 13 километров.

По оценкам ученых, мощность сейсмособытий составила 5,6 и 5,0 балла.

Угроза цунами не объявлялась, данных о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Джакарта, Зоя Осколкова

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