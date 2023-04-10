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Понедельник, 10 апреля 2023, 10:19 мск

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На Бали произошли два мощных землетрясения

На индонезийском острове Бали за сутки произошли сразу два землетрясения. Об этом сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG).

Землетрясения произошли в 86 километрах к югу от города Денпасар, с разницей в одну минуту. Эпицентр залегал в море у южной части острова на глубине от 10 до 13 километров.

По оценкам ученых, мощность сейсмособытий составила 5,6 и 5,0 балла.

Угроза цунами не объявлялась, данных о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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