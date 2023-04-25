Ребенок по указке отца избил подростка битой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения подростка 10-летним мальчиком по указке отца в поселке Балакирево во Владимирской области. Видеозапись инцидента вызвала волну возмущения в соцсети.

Инцидент произошел вечером 22 апреля стадионе «Рубин». В кадре видео мужчина держит лежащего на земле подростка за руку, а школьник бьет парня битой. Вместо того, чтобы остановить сына, мужчина только раззадоривает его, и одновременно требует от подростка извинений.

Ролик быстро разошелся по соцсети. Пользователи возмутились такому поведению мужчины. Но очевидцы рассказали в комментариях, что подросток с друзьями долгое время дразнили и издевались над мальчиком. По их словам, подросток после инцидента обратился за медицинской помощью в связи с переломом ноги.

Только сегодня управление СКР по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Балакирево, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»