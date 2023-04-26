Пять человек погибли в ДТП с грузовиком под Иркутском

В Иркутской области иномарку на заснеженной дороге занесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком. В результате погибли двое детей и трое взрослых, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария случилась около 11:00 по местному времени на подъезде к поселку Маркова. Момент ДТП попал на камеру патрульного автомобиля ГИБДД. В кадре видно, как автомобиль Mazda Demio занесло на дороге в условиях снегопада. Иномарка вылетела на встречную полосу и боком столкнулась с грузовиком.

Водитель грузовика не получил серьезных травм. Водитель и четверо пассажиров Mazda Demio умерли на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают их личности и возраст.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура области взяла проверку на контроль.

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Маркова, Наталья Рязанова

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