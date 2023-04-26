На Камчатке 50 человек ищут попавшего под лавину мужчину

МЧС России задействовало 55 человек в поисках работника горно-добывающего предприятия. Накануне мужчина попал под лавину на Камчатке, сообщило министерство.

Накануне утром лавина сошла в районе рудника «Кумроч» в Усть-Камчатском районе. Толщина сошедшей снежной массы около шести метров, один из работников оказался под снегом. В первый день в поисках участвовали более 70 человек.

Наутро поисковая операция продолжилась. В ней участвуют 55 человек и 14 единиц техники. Работы осложняются тем, что риск схода новых лавин в этом районе сохраняется.

«Путем зондирования обследовали порядка 750 кв. м, инженерной техникой расчищено около 7000 кв.м. Место нахождения мужчины пока не обнаружено», – рассказали в МЧС.

Спасатели напомнили, что практически по всем горным территориям Камчатки объявлена лавинная опасность. Местным жителям и туристам рекомендовали не выезжать в горы и горную местность.

Во французских Альпах четыре человека погибли во время схода лавины, еще девять пострадали. Снежная волна достигала 100 м в ширину и около милометра в длину.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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