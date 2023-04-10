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Понедельник, 10 апреля 2023, 10:19 мск

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В Альпах четыре человека погибли во время схода лавины

Во французских Альпах четыре человека погибли во время схода лавины, еще девять пострадали. Об этом сообщает Point.

ЧП произошло в минувшие выходные в районе города Ле-Контамин-Монжуа на западе Франции. Лавина сошла на леднике Армансетт. Снежная волна достигала 100 м в ширину и около милометра в длину.

На место выдвинулись спасатели, однако с наступлением ночи поисково-спасательные работы были приостановлены. По последним данным, жертвами стихии стали четыре человека, девять пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родственникам погибших, а также подчеркнул, что спасательные отряды делают все возможное, чтобы вызволить людей из снежного плена.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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