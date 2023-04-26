Канадский актер умер после 12 пластических операций за год

Канадский актер Сент фон Колуччи за год перенес 12 пластических операций. Одна из них вызвала тяжелые осложнения, и артист умер, пишет Daily Mail.

22-летний актер пытался стать похожим на участника k-pop-группы BTS Пака Чимина. Ему сделали подтяжку лица, век, бровей, изменили форму носа, уменьшили губы и провели еще несколько манипуляций. Общая стоимость операций составила 220 тыс. долларов.

В ноябре 2022 года актеру поставили челюстной имплантат, чтобы изменить форму челюсти. Но после операции развился сепсис, имплант пришлось удалить. Однако здоровье артиста не улучшилось, заражение продолжилось и привело к смерти. Он умер в одной из клиник в Южной Корее.

Молодой мужчина скончался в одной из частных клиник Москвы после пластической операции.

Оттава, Наталья Рязанова

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