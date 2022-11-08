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Вторник, 8 ноября 2022, 16:55 мск

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В одной из частных клиник Москвы пациент умер после пластической операции

Молодой мужчина скончался в одной из частных клиник столицы после проведения пластической операции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По предварительным данным, 8 ноября 2022 года после проведения плановой пластической операции состояние 22-х летнего молодого человека резко ухудшилось. Сотрудниками клиники был выполнен комплекс реанимационных мероприятий, несмотря на это пациент скончался.», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, следователи работают на месте происшествия, планируется изъятие медицинской документации, допрос руководства и персонала клиники.

Хорошевским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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