Мошенники придумали новые схемы обмана россиян

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества. Одна из них – создание «инвестиционных приложений» от имени госкомпаний, которые обещают высокую доходность, но на самом деле представляют собой финансовые пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ. Кроме того, мошенники арендуют анонимные номера телефонов для регистрации в соцсетях и мессенджерах, а потом обзванивают россиян, чтобы выманить у них деньги со счетов.

Злоумышленники предлагают установить и зарегистрироваться в фейковых инвестиционных приложений госкомпаний, а в обмен обещают бонусы – акции компании. «После прохождения простой регистрации с указанием личных данных мошенники начинают навязчиво звонить от имени «менеджеров» и обещают высокие доходы от вложений», – говорится в сообщении (цитата по «Прайм»).

Лжеменеджеры уговаривают потенциальных жертв перевести деньги, а потом увеличить сумму, обещая всё больший доход. Более того, пользователям на первом этапе даже разрешают вывести небольшие суммы со счета. Когда жертва решает забрать свои деньги, лжеменеджеры пропадают, а личный кабинет приложения перестает работать.

«В этой схеме клиентов должна насторожить предлагаемая высокая доходность за короткий период, легкая и простая идентификация при регистрации в инвестиционном приложении, а самое главное – вывод средств на стороннюю карту», – рассказали в ВТБ.

Кроме того, мошенники начали использовать «биржи» аренды анонимных номеров для регистрации в соцсетях и мессенджерах и последующих звонков клиентам под видом банков и других организаций.

По данным ВТБ, в марте доля звонков злоумышленников в мессенджерах превысила 60% от общего числа, из них предположительно 99% происходили с арендованных номеров.

Отмечается, что текущее законодательство не допускает использование номера человеком, который не прошел процесс идентификации. Однако владельцы «бирж» аренды анонимных номеров пользуются массой уловок, к примеру, номера можно массово регистрировать на одного человека или использовать их с ограниченным сроком действия.

В связи с этим банкиры выступили за немедленную блокировку абонентских номеров, которые используются на «биржах», и ресурсов, распространяющие аренду сим-карт.

Москва, Наталья Петрова

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