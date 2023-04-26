В Якутии подросток с мачете напал на прохожего

Подросток с мачете напал на 41-летнего прохожего в городе Мирный в Якутии. Мужчину с ранами отвезли в больницу, а напавший спокойно пошел на учебу.

Очевидцы рассказали, что между 17-летним студентом и мужчиной на улице случилась перепалка. Подросток выхватил нож и несколько раз ударил оппонента. Прохожие позвонили в службу спасения, сообщает «МВД Медиа».

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство. Подростка задержали в учебном заведении, при нем нашли два ножа – оружие изъято.

В Амурской области две 17-летние девушки пострадали в студенческом общежитии. 16-летний подросток напал на них с ножом.

Мирный, Наталья Рязанова

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