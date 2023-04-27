В Якутии девять человек пострадали при выбросе газа

Девять человек пострадали в результате выброса газа на месторождении в Мирнинском районе Якутии. Прокуратура начала проверку инцидента.

ЧП случилось около 01:35 часов на участке добычи газа в шести километрах от села Таас-Юрях, сообщили в ГУ МЧС по республике. Во время ремонта скважины из нее вырвался газ и загорелся.

«Предварительно пострадали девять человек. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Мирный», – сообщили в министерстве.

Прокуратура проверит обстоятельства случившегося и привлечет специалистов органов контроля.

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Мирный, Наталья Рязанова

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