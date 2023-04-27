Белгородские пограничники изъяли две сумки с гранатами

В Белгородской области пограничники изъяли две сумки с гранатами, которые граждане пытались провезти в своих автомобилях. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Первую машину остановили на посте «Ровеньки» поздно ночью. За рулем был 48-летний мужчина. В салоне пограничники нашли рюкзак, внутри которого находились гранаты Ф-1, взрыватели для других гранат, порох и реактивные осветительные патроны. «Выяснилось, что рюкзак передал военнослужащий из Красноярского края для своей мамы», – говорится в сообщении.

Через час на том же посту был остановлен другой автомобиль, где также был найден рюкзак с гранатами и взрывателями. Сидевшая за рулем женщина пояснила, что сумку ей передал ее супруг, а она не знала, что находится внутри.

Гранаты изъяли, а материалы по этим случаям отправили военным следователям.

Белгород, Зоя Осколкова

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