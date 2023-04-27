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Четверг, 27 апреля 2023, 11:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Липецкой области попытался поджечь суд и здание администрации

В городе Ельце мужчина бросил в здания суда и администрации района две бутылки с зажигательной смесью. Злоумышленника задержали, его мотивы выясняются.

35-летний слесарь водоканала записал странное видео, в котором пытался узнать, где его деньги. Затем он пошел к зданию администрации Елецкого муниципального района и бросил коктейль Молотова, а дальше проделал те же действия у здания суда Липецкой области.

Возгорания не произошло, сообщает телеграм-канал Shot.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Липецк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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