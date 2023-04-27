В Польше нашли обломки военно-воздушного объекта

Военный отдел прокуратуры в Польше начал расследование по факту обнаружения обломков военно-воздушного объекта. Очевидцы заявили, что в лес упала ракета или военный беспилотник, пишет портал Interia.

Министерство обороны Польши подтвердило, что в 15 км от Быдгоща нашли обломки «неопознанного военного объекта». Район оцепили, на месте работают военная и гражданская полиция, саперы, военная контрразведка. Минобороны заверило, что нет никакой опасности для местных жителей.

Генрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения обломков. Специалисты выясняют, какому объекту принадлежат части и как оказались на территории страны.

По данным радиостанции RMF, военные нашли обломки ракеты класса «воздух-земля», без боеголовки. Военные предполагают, что боевая часть могла отделиться во время падения, но не сдетонировала. Сейчас ее ищут в оцепленном районе.

Ранее в Польше упала ракета С-300 воздушных сил Украины. В результате инцидента погибли два человека.

Варшава, Наталья Рязанова

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