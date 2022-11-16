Минобороны РФ: в Польше упала украинская ракета С-300

Минобороны России заявило о нанесении во вторник, 15 ноября, массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В ведомстве отметили, что «все ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены». При этом в Минобороны подчеркнули, что удары наносились по целям исключительно на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.

Также в ведомстве заявили, что размещенные в польских СМИ снимки обломков идентифицированы российскими специалистами как элементы ракеты С-300 воздушных сил Украины.

«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины», – сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ведомстве назвали заявления о падении в населенном пункте Пшеводув якобы «российских ракет» «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

Конашенков также заявил, что 15 ноября ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось.

«Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», – сказал представитель Минобороны РФ.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. МИД Польши заявил, что на польской территории упала «российская ракета». При этом президент республики Анджей Дуда отметил, что нет точных данных о принадлежности разорвавшейся на востоке страны ракеты, проводится расследование.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что принадлежность России упавшей в Польше ракеты, судя по траектории ее полета, маловероятна. А агентство AP со ссылкой на американских чиновников сообщило, что попавшая на территорию Польши ракета, по предварительным данным, была запущена украинской ПВО, чтобы сбить российскую ракету. Позже Байден сообщил партнерам по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, передает Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

Москва, Наталья Петрова

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