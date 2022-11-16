Байден: Маловероятно, что упавшая в Польше ракета была запущена из России

Президент США Джо Байден назвал маловероятным то, что упавшая в Польше ракета была запущена из России. В то же время американские СМИ сообщают, что разорвавшаяся на территории Польши ракета, по предварительным данным, была выпущена Вооруженными силами Украины, чтобы сбить российскую ракету.

«Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования. С точки зрения траектории, маловероятно, что ракета была запущена из России. Но посмотрим», – сказал глава Белого дома по итогам посвященной инциденту экстренной встречи с лидерами стран НАТО и G7 на острове Бали. Байден добавил, что мировые лидеры в ходе проведенной встречи договорились оказать помощь Польше в расследовании инцидента.

Между тем, агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает со ссылкой на американских чиновников, что упавшая в Польше ракета была запущена украинскими силами ПВО, чтобы сбить российскую ракету. «Трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного удара по энергетической инфраструктуре Украины во вторник», – передает AP, отмечая, что собеседники агентства говорили на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.

МИД Польши поспешил заявить, что на польской территории упали «российские ракеты». При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет точных данных о принадлежности упавших на востоке страны ракет. Он подчеркнул, что проводится расследование.

В свою очередь, Минобороны России заявило, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. В ведомстве назвали сообщения о падении «российских ракет» в Польше «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

Москва, Наталья Петрова

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