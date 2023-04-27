В Брянской области солдат случайно ранил сослуживца

В Брянской области солдат-срочник ранил сослуживца. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел накануне вечером в одном из приграничных сел Суземского района. 20-летний солдат находился на своем посту, в какой-то момент он выстрелил и попал в своего 19-летнего сослуживца.

С ранением в ногу пострадавшего отправили в хирургическое отделение больницы, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Выстрел был произведен случайно. По предварительным данным, это произошло из-за неосторожного обращения с оружием. По данному факту проводится проверка.

Брянск, Зоя Осколкова

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