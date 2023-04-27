Житель Белгородской области погиб, распиливая снаряд

В Белгородской области мужчина скончался от травм, полученных при взрыве снаряда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в селе Курасовка Ивнянского района. Местный житель распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны во дворе собственного дома.
«В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб», – написал Гладков в своем телеграм-канале.
На место прибыл глава района Игорь Щепин и оперативные службы. Проводится расследование.
Белгород, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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