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Четверг, 27 апреля 2023, 15:54 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Белгородской области погиб, распиливая снаряд

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области мужчина скончался от травм, полученных при взрыве снаряда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла в селе Курасовка Ивнянского района. Местный житель распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны во дворе собственного дома.

«В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

На место прибыл глава района Игорь Щепин и оперативные службы. Проводится расследование.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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