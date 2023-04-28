Число госпитализаций с Covid-19 в России продолжает снижаться

В России за сутки подтверждено 6 548 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это чуть больше показателя предыдущих 24 часов, когда было выявлено 6 503 заболевших.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве (926), Санкт-Петербурге (615) и Воронежской области (310).

Вместе с тем, число госпитализированных пациентов с Covid-19 за сутки продолжает снижаться третий день подряд. За минувший день в больницы попали 905 человек, что 11,4% меньше по сравнению с 27 апреля.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За сутки от коронавируса скончался 31 человек. Накануне сообщалось о 33 ковидных смертях.

В то же время выписано в связи с выздоровлением 7 775 пациентов, что на 7,8% больше по сравнению с 27 апреля.

На сегодняшний день в России выявлено 22 839 878 заболевших коронавирусом, из них 398 239 – скончались, 22 236 983 – выздоровели.

Москва, Наталья Петрова

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