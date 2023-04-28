Спецслужбы пресекли диверсию на электроподстанции в Калужской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника неонацистской идеологии, готовившего диверсию на электроподстанции в Калужской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Правоохранители задержали гражданина России 2006 года рождения, причастного к подготовке поджога электроподстанции.
«В схроне, оборудованном преступником, обнаружены три самодельных зажигательных устройства (СЗУ). Также изъяты средства связи, содержащие инструкции по изготовлению СЗУ», – говорится в сообщении.
Задержанный стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).
Калуга, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube