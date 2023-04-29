В Приамурье школьник застрелил друга из отцовского ружья

Школьник погиб от выстрела из ружья во время игры в Зейском районе Амурской области. Владелец оружие стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 224 УК РФ, сообщила прокуратура региона.

По данным прокуратуры, 28 апреля трое детей 10 и 11 лет играли в доме одного из них. Они нашли ключ от сейфа с оружием и достали оттуда нарезное ружье КО-91/30 калибра 7,62.

Живущий в доме мальчик зарядил оружие и выстрелил в другого ребенка. Выстрел попал в грудь, рана оказалась сквозной. Мальчик умер на месте от травматического шока.

Уголовное дело возбуждено по факту небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека. Прокуратура начала проверку для оценки работы органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, органов по контролю в сфере оборота оружия.

В Оренбургской области школьник стрелял из пневматической винтовки и случайно ранил себя. Пострадавшего госпитализировали с травмой брюшной полости.

Зея, Наталья Рязанова

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