В Петербурге СКР расследует нападение пенсионера на полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Санкт-Петербурге. 65-летний подозреваемый был убит в перестрелке, сообщил городской главк СКР.

Поздно вечером 28 апреля житель дома на Московском проспекте устроил дебош. Соседи позвонили в службу спасения, и на место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС.

Увидев правоохранителей, мужчина трижды выстрелил в их сторону из гладкоствольного ружья. И ранил сотрудника МЧС в плечо, поделилось подробностями «МВД Медиа». Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, мужчина продолжил стрелять, но попал в бронежилет.

Сотрудники полиции открыли ответный огонь, чтобы пресечь дальнейшие преступные действия подозреваемого. Пенсионер был ранен и умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Вечером 27 марта злоумышленники обстреляли пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. Двое сотрудников были ранены.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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