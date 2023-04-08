Задержан еще один подозреваемый в нападении на пост полиции в Ингушетии

Сотрудники полиции задержали еще одного предполагаемого участника нападения на пост ДПС в Ингушетии при попытке покинуть республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. Задержанного доставили на допрос.

«Предполагаемый участник нападения на пост ДПС и правоохранителей Мошхоев пытался покинуть республику, его задержали сотрудники правоохранительных органов», – рассказал собеседник агентства.

Ранее сдался полиции еще один разыскиваемый за нападение на силовиков Амир Боков.

Поздно вечером 27 марта злоумышленники обстреляли пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. Два полицейских получили ранения. Правоохранители объявили в розыск пятерых местных жителей. Один из нападавших в перестрелке с полицейскими получил смертельное ранение. 3 апреля бандитов обнаружили на территории фермерского хозяйства на окраине Малгобека, при появлении полицейских они открыли огонь. После обстрела силовиков в Малгобекском районе был введен режим КТО. В ходе контртеррористической операции в ночь на 6 апреля три правоохранителя погибли, еще 8 получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России).

Магас, Наталья Петрова

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