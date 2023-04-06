Трое полицейских погибли при перестрелке с боевиками в Ингушетии. Еще семеро ранены

Трое сотрудников полиции погибли в перестрелке с боевиками в селе Зязиков-Юрте в Ингушетии, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, в ночь на четверг, 6 апреля спецназ, заблокировал боевиков в заброшенном доме на улице Кавказской. Перестрелка продолжается всю ночь. По предварительной информации, сейчас на месте столкновения сейчас затишье. Боевики прекратили вести огонь, однако еще не обезоружены. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Как сообщает телеграм-канал «112», в заблокированном доме находятся четыре боевика, разыскиваемых за нападение на пост полиции 27 марта – тогда пострадали два полицейских. В бой с бандитами вступил спецназ ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии. По данным «112», среди погибших – старший участковый и прикомандированные сотрудники МВД.

Ранее в пресс-службе УФСБ РФ по Ингушетии сообщили, что при попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь по силовикам из автоматического оружия. Обстановка контролируется, подчеркнули в спецслужбе, передает «Интерфакс».

Источник агентства сообщил, что силовики вышли на след бандгруппы, причастной к обстрелу поста ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних на территории кошары на окраине Малгобека 3 апреля. После обстрела полицейских в Малгобекском районе был введен режим КТО.

Магас, Наталья Петрова

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