Боевикам, убившим трех сотрудников полиции в Ингушетии, удалось сбежать

Боевикам, открывшим огонь по правоохранителям в селе в Малгобекском районе Ингушетии, удалось скрыться, их разыскивают. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«По имеющейся информации, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются, режим КТО в Малгобекском районе действует», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что три сотрудника полиции погибли и еще, по уточненным данным, восемь силовиков получили ранения в ходе проведения контртеррористической операции в Ингушетии. По данным СМИ, в ночь на четверг, 6 апреля спецназ заблокировал боевиков в заброшенном доме в селе Зязиков-Юрте в Ингушетии. Перестрелка продолжалась всю ночь. Отмечалось, что в заблокированном доме находятся четыре боевика, разыскиваемых за нападение на пост полиции 27 марта – тогда пострадали два полицейских.

В пресс-службе УФСБ РФ по Ингушетии «Интерфаксу» сообщили, что при попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь по силовикам из автоматического оружия. Источник агентства рассказал, что силовики вышли на след бандгруппы, причастной к обстрелу поста ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних на территории кошары на окраине Малгобека 3 апреля. После обстрела полицейских в Малгобекском районе был введен режим КТО.

Магас, Наталья Петрова

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