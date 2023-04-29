МИД РФ пообещал жесткий ответ на вторжение в школу при посольстве в Варшаве

МИД РФ заявил, что вторжение властей Польше в школу при российском посольстве нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Москва пригрозила Варшаве жесткой ответной реакцией.

Напомним, утром 29 апреля сотрудники мэрии Варшавы и полиции сломали дверь и ворвались на территорию школы при посольстве РФ. Они заблокировали ворота цепью с замком, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество. На территории школы находятся 29 человек: сотрудники школы, их семьи, дети. Польские власти велели им до 19 часов покинуть территорию школы.

МИД РФ назвал эти действия польских властей посягательством на российскую дипломатическую недвижимость. По мнению дипведомства, Варшава допустила «вопиющее нарушение» Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых, противоправных и провокационных затей», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова напомнила, что Польские власти в течение нескольких лет действует вопреки двусторонним соглашениям и даже международному праву. Сегодняшнюю акцию дипломат назвала провокацией.

«Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство. Ведёт себя вызывающие и противоправно. Что можно охарактеризовать одним словом – провокация», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

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