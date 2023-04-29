Обстрел ВСУ оставил без света пять сел в Белгородской области

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел с украинской стороны. Один из снарядов попал во двор частного дома. Из-за повреждения электросетей местная больница и пять сел временно остались без света, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

По его данным, никто не пострадал. Один из снарядов упал во двор нового дома, в котором пока не было жильцов. Частично повреждены еще 10 частных домов: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна.

«Есть повреждения линии электропередачи: без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. Временно отключено учреждение здравоохранения, которое находится в Таволжанке», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков заверил, что аварийные бригады занимаются восстановлением подачу электроэнергии, и к 19 часам по местному времени работы будут завершены.

Белгород, Наталья Рязанова

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