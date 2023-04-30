ВСУ дважды обстреляли брянский поселок: два человека погибли

Поселок Суземка в Брянской области дважды с начала суток попал под обстрел с украинской стороны. Два человека погибли, сообщил губернатора региона Александр Богомаз.

Первый обстрел произошел вскоре после полуночи по московскому времени 30 апреля. Сначала появились данные об одном пострадавшем, позже подтвердили смерть двух человек.

«В результате нанесенного украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. Один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения», – написал Богомаз в телеграм-канале.

Ранним утром поселок вновь попал под обстрел из украинских РСЗО. Система ПВО сбила несколько снарядов, но не все.

«Системой ПВО ВС РФ были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте», – добавил глава региона.

Брянск, Наталья Рязанова

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