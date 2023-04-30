Утечка опасного химиката случилась под Новосибирском

Утечка аммиачной воды произошла из вагона-цистерны на станции Инская в Новосибирской области. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства случившегося, сообщили в ведомстве.

Утечку обнаружили около 07:00 часов по местному времени, когда рабочие проверяли техническое состояние вагонов. Состав с опасным грузом остановился на Инской во время пути в Усть-Илимск Восточно-Сибирской железной дороги.

«Выявлена течь аммиачной воды, являющейся опасным грузом. Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, вагон отцеплен от грузового состава», – рассказали в прокуратуре.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом.

В начале апреля сотрудники железной дороги обнаружили утечку соляной кислоты в одном из контейнеров, отправленных в Якутию.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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