В Сирии трое полицейских погибли при взрыве на КПП

Двое полицейских из Турции и один из Сирии погибли при взрыве в здании полицейского КПП в городе Тель-Абьяд на севере Сирии. По разным данным, от семи до десяти человек получили ранения.

По данным портала «Альсумария», пострадали семь человек из числа турецких правоохранителей. Жизни пострадавших ничто не угрожает, всех доставили в больницу. Haberler уточнил, что число пострадавших составило 11 человек, включая четырех сотрудников сирийской полиции.

Предварительно, взрывчатку планировалось использовать для организации терактов в Турции. Ее пытались провезти члены группировки, связанной с Рабочей партии Курдистана.

В ноябре власти Турции объявили, что только за два первых дня проведения операции в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Турецкие ВВС нанесли удар по американской базе в Эль-Хасеке в Сирии, где проходили подготовку боевики Рабочей партии Курдистана.

Тель-Абьяд, Наталья Рязанова

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