Система ПВО сбила беспилотник на западе Крыма

Система противоздушной обороны сбила беспилотник на западе Крыма. Об этом в понедельник сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», – написал он в своем Telegram.

Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и «доверять только проверенным источникам информации».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин уточнил, что в районе Евпатории сбит украинский БПЛА «Стриж».

В последний раз глава РК сообщал сбитых в Крыму беспилотниках 29 апреля. «Силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет», – написал он тогда в соцсетях.

Симферополь, Наталья Петрова

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