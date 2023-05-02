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Вторник, 2 мая 2023, 11:32 мск

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Пенсионерка из Барнаула организовала заказное убийство жены своего сына

Жительница Барнаула организовала заказное убийство своей невестки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Поводом для убийства стали напряженные отношения между 57-летней женщиной и супругой ее сына. Для осуществления своего замысла в феврале пенсионерка наняла киллера, который оказался полицейским под прикрытием.

Женщина подстрекала его к убийству, предоставляя необходимую для этого информацию, а также отдала задаток и обещала заплатить еще 1,5 млн рублей. При этом киллер должен был расправиться с невесткой летом, когда она будет гостить в другом регионе. Это должно было отвести подозрения от родственницы.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 30, ч.ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму). Пенсионерку задержали. В настоящее время расследование продолжается.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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