Жителю Кубани грозит штраф за пьяную езду на ванне

В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили пьяного водителя, управлявшего ванной на колесах. На нарушителя составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования, сообщает телеграм-канал Shot. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

Инцидент произошел 1 мая в станице Кугоейской. Местный житель проехал мимо полицейских на переделанной в транспортное средство ванне. К ванне мужчина приделал руль, двигатель и колеса от скутера.

Отмечается, что дорожные инспекторы сначала не поняли, что происходит, а потом отправились в погоню за необычной «машиной».

В итоге мужчину догнали, после чего ванну на колесах изъяли и поместили на спецстоянку.

Краснодар, Наталья Петрова

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