В Бурятии медведь напал на местного жителя

Житель Бурятии попал в больницу после нападения медведя. Специалисты Бурприроднадзора проводят проверку.

Инцидент произошел в Прибайкальском районе, в пяти километрах от села Покровка. Пострадавшего госпитализировали с равной раной головы, укусами правого локтя и груди. По словам врачей, медицинская помощь оказана в полном объеме. Жизни мужчины ничего не угрожает.

«Сейчас в районе работают сотрудники Бурприроднадзора. Специалисты проведут необходимый комплекс мероприятий согласно законодательству», – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Вероятно, мужчина встретился с медведицей, которая защищает своих детенышей, или помешал медведю на месте прикормки хищника либо рядом с добычей.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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