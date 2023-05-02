В Бурятии медведь напал на местного жителя

Житель Бурятии попал в больницу после нападения медведя. Специалисты Бурприроднадзора проводят проверку.
Инцидент произошел в Прибайкальском районе, в пяти километрах от села Покровка. Пострадавшего госпитализировали с равной раной головы, укусами правого локтя и груди. По словам врачей, медицинская помощь оказана в полном объеме. Жизни мужчины ничего не угрожает.
«Сейчас в районе работают сотрудники Бурприроднадзора. Специалисты проведут необходимый комплекс мероприятий согласно законодательству», – сообщается в телеграм-канале ведомства.
Вероятно, мужчина встретился с медведицей, которая защищает своих детенышей, или помешал медведю на месте прикормки хищника либо рядом с добычей.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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