В Мелитополе попытались взорвать замначальника ГУВД по Запорожской области

Замначальника ГУВД по Запорожской области госпитализирован после подрыва взрывного устройства у ворот его дома в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет России. По факту покушения на полицейского возбуждено дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Согласно данным следствия, 2 мая у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда замначальника областного ГУВД открыл ворота, направляясь на работу.

«В результате мужчине причинена минно-взрывная травма. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», – сообщили в СК РФ.

В настоящее время следователи устанавливают причастных к покушению на правоохранителя. «По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествии», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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