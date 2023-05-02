В Брянской области в результате срабатывания взрывного устройства с рельсов сошел поезд

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером во вторник, 2 мая, заявил, что в результате срабатывания взрывного устройства у железнодорожного полотна с рельсов сошел локомотив и несколько грузовых вагонов.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава, на месте работают оперативные службы».

В свою очередь, ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что «по путям следовал грузовой состав из 70 вагонов. Взрыв произошел в районе локомотива, в результате чего с рельсов сошло порядка 20 вагонов».

Брянск, Иван Бабурин

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