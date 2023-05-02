МГУ частично переведен на «дистант» из-за кори

Второй учебный корпус Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, где располагаются несколько факультетов переходит на дистанционное обучение из-за выявленногго случая кори, – передают РИА Новости.

В приказе по университету, в частности, говорится: «Деканам факультетов совместно с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений во 2-м учебном корпусе с 02 по 17 мая 2023 года включительно».

«В МГУ выявлен один случай кори, а в учебном корпусе располагаются факультеты – вычислительной математики и кибернетики, факультет космических исследований и педагогического образования», – сообщили в пресс-службе МГУ.

В свою очередь, в Управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что из-за случая подозрения на корь у студента МГУ начато эпидемиологическое расследование.

В сообщении ведомства, в частности, говорится: «Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. В адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий».

Москва, Иван Бабурин

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