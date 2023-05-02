Израиль обстреливает сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на со вторника на среду, 3 мая, в ответ на ракетные обстрелы по южным районам страны нанесла авиаудары по сектору Газа, -передает The Times of Israel.

В сообщении издания говорится: «Армия обороны Израиля заявляет, что наносит авиаудары по сектору Газа в ответ на 37 ракет, выпущенные сегодня по южной части Израиля. … В приграничных городах на юге страны звучат сирены из-за новых пусков ракет из Газы».

В свою очередь, издание newsru.co.il сообщает, что в Израиле после полуночи сигналы тревоги звучали в кибуцах Нирим, Нир Оз, Яд Мордехай, Кармия, Натив а-Асара.

«Местные жители сообщают о срабатывании системы ПВО «Железный купол». Информации о раненых или причиненном ущербе в результате обстрелов – нет», – говорится в публикации.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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