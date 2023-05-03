Два человека серьезно пострадали при взрыве бытового газа в Энгельсе

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области. В результате происшествия пострадали два человека. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое.

Инцидент произошел в 04:35 по местному времени (03:35 мск) в многоквартирном доме по улице Полтавской, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram. В результате взрыва пострадали мужчина 1956 года рождения и женщина 1953 года рождения.

Как уточнил руководитель областного минздрава Олег Костин, у пострадавших ожоги на площади около 50% поверхности тела, термо-ингаляционная и контузионная травма, а также шок третьей степени. Состояние пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. Их доставили в Областной клинический центр комбустиологии.

Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже, после чего начался пожар на площади 15 кв. метров. Возгорание ликвидировали в 05:10 (04:10 мск), сообщило региональное управление МЧС. Из дома эвакуированы 30 человек.

Саратов, Наталья Петрова

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