В Приморье ребенка насмерть задавило бревном

Бревно упало на девятилетнего мальчика и насмерть его задавило в городе Спасске-Дальнем Приморского края. Прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве.

Вечером 2 мая двое детей играли на территории деревообрабатывающего предприятия. Внезапно одно из бревен скатилось и упало на ребенка. От полученных травм мальчик умер.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Прокуратура проводит проверку, чтобы дать оценку законности работы предприятия, полноте мер по пресечению доступа посторонних на его территорию. Отдельно ведомство оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Спасск-Дальний, Наталья Рязанова

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