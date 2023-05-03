На аэродроме под Санкт-Петербургом произошел пожар

Пожар произошел на Гостилицком аэродроме в Ломоносовском районе Ленинградской области.
По данным экстренных служб, вспыхнули покрышки на площади 15 «квадратов», передает РИА «Новости». Никто не пострадал. Открытый огонь уже потушили.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что произошло возгорание на аэродроме в деревне Гостилицы, где в ангарах находились вертолеты. Отмечалось, что вертолеты успели эвакуировать.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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