На аэродроме под Санкт-Петербургом произошел пожар

Пожар произошел на Гостилицком аэродроме в Ломоносовском районе Ленинградской области.

По данным экстренных служб, вспыхнули покрышки на площади 15 «квадратов», передает РИА «Новости». Никто не пострадал. Открытый огонь уже потушили.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что произошло возгорание на аэродроме в деревне Гостилицы, где в ангарах находились вертолеты. Отмечалось, что вертолеты успели эвакуировать.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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