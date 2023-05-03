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Среда, 3 мая 2023, 11:51 мск

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В Забайкалье на свалке нашли тело младенца

В Забайкальском крае на полигоне бытовых отходов было обнаружено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Труп младенца нашли на свалке в поселке Чернышевск. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и отправили тело на экспертизу, по результатам которой установлено, что девочка рождена мертвой.

По данном факту проводится доследственная проверка. Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают мать девочки. Опрашиваются местные жители.

«По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», – добавили в СКР.

Чита, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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