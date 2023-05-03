В Забайкалье пропал вертолет

Вертолет Ми-2 не вышел на связь в запланированное время во время полета в Забайкальском крае.

Контрольная связь была запланирована на 12:00 мск, но разговор с пилотом не состоялся. В момент связи вертолёт должен был находиться в Сретенском районе. Региональное ГУ МЧС занялось выяснением подробностей полета, передает ТАСС.

Позже из пункта назначения сообщили об успешной посадке борта. Пострадавших и повреждений вертолета нет. Теперь специалисты выясняют, почему экипаж не вышел на связь.

Москва, Наталья Рязанова

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