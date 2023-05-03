На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

Управление МЧС по Свердловской области вечером в среду, 3 мая, объявило, что в регионе ожидается штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду.

В сообщении регионального главка МЧС говорится: «По данным синоптиков, в ближайшие часы 3 мая, ночью и днем 4 мая местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер до 27 метров в секунду».

Следует отметить, что согласно данным Уралгидромета в Екатеринбурге в среду, 3 мая, воздух прогрелся до 27,8 градуса, что побило температурный рекорд последних 44 лет.

Кроме того, синоптики сообщают, что аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и выше продержится на Урале до 7 мая, в связи с чем ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Екатеринбург, Иван Бабурин

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