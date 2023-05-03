По факту атаки дронов на Кремль возбуждено дело по статье «теракт»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в среду, 3 мая, в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России поручил возбудить уголовное по статье «теракт».

В Telegram-канале СК России, в частности, говорится: «По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации».

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – сообщили также в следкоме.

Москва, Иван Бабурин

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