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Четверг, 4 мая 2023, 09:15 мск

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В Сочи подросток на уроке воткнул ножницы в руку однокласснику

В одной из школ Сочи подросток ранил одноклассника ножницами. Правоохранительные органы проводят проверку.

Инцидент произошел во время урока в восьмом классе. Подростки поссорились, а когда учитель пытался их разнять, один из них схватил со стола ножницы и с силой воткнул их в руку другому.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. По словам медиков, жизни ребенка ничего не угрожает.

Нападавший подросток сбежал, но через несколько часов его задержали. Сейчас с ним работают полицейские и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Причины конфликта устанавливаются.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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