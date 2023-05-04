В Сочи подросток на уроке воткнул ножницы в руку однокласснику

В одной из школ Сочи подросток ранил одноклассника ножницами. Правоохранительные органы проводят проверку.

Инцидент произошел во время урока в восьмом классе. Подростки поссорились, а когда учитель пытался их разнять, один из них схватил со стола ножницы и с силой воткнул их в руку другому.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. По словам медиков, жизни ребенка ничего не угрожает.

Нападавший подросток сбежал, но через несколько часов его задержали. Сейчас с ним работают полицейские и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Причины конфликта устанавливаются.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»