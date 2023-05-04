В Новосибирске мальчик лишился пальца из-за взорвавшейся в руках петарды

В Новосибирске 12-летний ребенок получил различные травмы после взрыва петарды. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

Мальчик купил петарды в одном из магазинов пиротехники в Первомайском районе города. Когда подросток попытался поджечь хлопушку, она сначала не сработала, а затем взорвалась в руках.

В результате школьнику оторвало фалангу пальца, он получил ожог лица и перелом кисти. Пострадавшего госпитализировали.

«Проводится доследственная проверка по факту получения травмы 12-летним мальчиком по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", – говорится в сообщении.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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