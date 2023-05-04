В Нижегородской области дорогу усыпало танковыми снарядами

В Нижегородской области грузовик, перевозивший снаряды для танков, столкнулся с бензовозом, сообщают телеграм-каналы. Никто не пострадал, но в результате аварии ящики с боеприпасами выпали на проезжую часть. К счастью, детонации не произошло.

По данным Mash и Shot, авария произошла на трассе М7 около села Мячково. Водитель большегруза не справился с управлением и задел бензовоз.

Отмечается, что разлива топлива удалось избежать. Но дорогу усыпало 125-мм танковыми осколочно-фугасными снарядами. На фото с места ДТП видно, что ящики со снарядами и отдельные боеприпасы оказались разбросаны на дорожном полотне.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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