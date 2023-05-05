Карантин по птичьему гриппу введен в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле ввели карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«С 4 мая на отдельных территориях Йошкар-Олы установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц», – говорится в сообщении.

Эпизоотический очаг расположен в черте города, угрожаемая зона находится в радиусе пяти километров от его границ, включая поселок Нолька, деревни Большая Ноля, Новотроицк, Сидорово, поселок Медведево.

Ранее в Советском районе республики на берегу пруда в селе Вятское обнаружили 56 тушек чаек. У двух исследованных образцов был выявлен вирус гриппа птиц. От зараженных тушек избавились в крематории.

Йошкар-Ола, Зоя Осколкова

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