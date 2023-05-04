В Тобольске девочка умерла во время прогулки в детском саду

Трехлетняя девочка умерла во время утренней прогулки на улице в одном из детских садов Тобольска в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие неисполнения воспитателем своих обязанностей, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
ЧП случилось утром 4 мая. Сотрудники детского сада нашли тело малышки в игровом детском домике. Причина смерти неизвестна, признаков насильственной смерти на теле девочки не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы узнать, от чего умер ребенок.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников садика. Прокуратура начала собственную проверку инцидента и взяла ход расследования на контроль.
Тобольск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube